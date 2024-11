Lanazione.it - La nuova giunta è ormai pronta alla partenza

Niente riposo domenicale. Il presidente Marco Bucci vuole iniziare lasettimana di lavoro con le idee chiare e soprattutto con la. Ecco che la giornata odierna potrebbe essere quella definitiva per sciogliere gli ultimi dubbi e varare ladi Regione Liguria. Un primo punto saldo dellaformazione sarà la delegala sanità. Il nuovo presidente ha indicato come assessore il medico Massimo Nicolò. All’incontro di ieri era presente anche Claudio Scajola, sindaco di Imperia e zio di Marco che dovrebbe essere confermato assessore e “promosso“ vicepresidente. Sul tavolo della discussione anche la mancanza, per il momento di rappresentanti delle Province di Spezia e Savona. Sulla prima il nome gettonato è quello di Giacomo Raul Giampedrone premiato dai voti ma non dall’algoritmo degli scarti che lo ha escluso dai consiglieri eletti mentre Sara Foscolo potrebbe essere la rappresentante savonese.