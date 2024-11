La giudice Silvia Albano contro il governo Meloni | Noi comunisti? Mi preoccupa lo stato della nostra democrazia

Leggi l'articolo completo su Open.online

«Non ho nessuna intenzione di andare allo scon il, è ilche vuole fare uno scon me e io voglio sottrarmi. C’è stata una personalizzazione insopportabile. Ci sono dei giudici che cercano di fare il loro lavoro e c’èun pronunciamento unanime di tutte le comunità dei giuristi, dall’Unione delle camere penali alle associazioni dei professori di diritto dell’Unione europea: tutti hanno sostenuto che sulla supremazia del diritto europeo non ci si può fare nulla». Queste le parolepresidente di Magistratura Democraticasezione immigrazione del tribunale di Roma, a margine del convegno di Magistratura Democratica a Roma. «Il fatto che chi cerca di applicare la Costituzione venga appellato come ‘comunista’ mimolto per loe per il suo futuro.