Vanityfair.it - Kate Middleton e il look per ricordare i caduti in guerra con veletta, dettagli militari, fiocco e orecchini della regina Elisabetta

Leggi l'articolo completo su Vanityfair.it

Abiti neri illuminati da diamanti e perle. È questo il dress code previsto per gli appuntamenti legati al Remembrance Day come possiamo vedere dagli outfit scelti per il fine settimana dedicato alla memoria. Il rosso delle spille a forma di papavero unico colore concesso