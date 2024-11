Romatoday.it - Juric, esonero ad un passo. Mancini per la panchina della Roma

Leggi l'articolo completo su Romatoday.it

Fischi e solo fischi per Ivan(e tanti calciatori) dopo la sconfitta casalinga (2-3) contro il Bologna. Ladel croato non è mai stata così rovente e l’mai così vicino. In pole c’è RobertorischioStriscioni, cori, fischi tutti contro proprietà.