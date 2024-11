Messinatoday.it - "Interventi immediati per la sicurezza di Stromboli e Ginostra": una manifestazione per invocare l'aiuto del governo

Torrenti in piena, strade inondate dal fango, grossi massi che si staccano dalla montagna e cittadini che temono per la propria incolumità a ogni acquazzone. C'è rabbia ae adove, dopo l'ennesimo nubifragio, la popolazione si è trovata a rimboccarsi le maniche per ripulire.