Incidenti stradali: auto invade corsia opposta, muore 28enne nel Padovano

Milano, 10 nov. (LaPresse) – Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Camposampiero, sono intervenuti nel territorio di Loreggia, in provincia di Padova, sulla Strada regionale 307, all’altezza di via Dante per un incidente stradale. Poco prima, unaVW Golf guidata da un uomo di 41 anni ha invaso laal proprio senso di marcia, scontrandosi frontalmente con una Nissan Qashqai, condotta da un uomo di 57 anni. La Qashqai si è ribaltata e il passeggero che viaggiava sulla Nissan, un ragazzo di 28 anni, ha perso la vita. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati. Il conducente della Golf è stato ricoverato in codice rosso nell’ospedale di Padova.