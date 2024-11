Genovatoday.it - Incidente sulla statale 45 tra un'auto da rally e un altro mezzo: quattro feriti lievi

Leggi l'articolo completo su Genovatoday.it

persone sono rimaste ferite in modo lieve, questa mattina intorno agiorno, in unlungo la45, nei pressi di Montebruno, che ha coinvolto un’iscritta aldella Lanterna e un veicolo civile. La dinamica dell’è ancora in fase di chiarimento, ma il.