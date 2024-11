Fanpage.it - Incidente Campobasso, scontro tra auto: morta 17enne. Sui social scriveva: “L’importante è tornare a casa”

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Una ragazza di 17 anni èsabato sera in unsul viadotto Ingotte, in territorio di Ripalimosani (). Ferito il fidanzato che era alla guida dell'che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura per cause in via di accertamento.