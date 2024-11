Ilgiorno.it - Incendio a Senna Comasco, a fuoco un capannone agricolo: alta colonna di fumo

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Unè scoppiato domenica pomeriggio in un’azienda agricola di, in provincia di Como. Il rogo è divampato all’interno di uno dei capannoni di via Gaggio intorno alle 17 per causa ancora ignote. Un’di fuma si è levata dalla zona, preoccupando le proprietà dei dintorni. L’allarme è stato dato immediatamente e sul posto, oltre ai vigili del, sono accorse un’ambulanza e un’automedica. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, ma un uomo di 52 anni che si trovava nei pressi delle fiamme è stato soccorso sul posto.