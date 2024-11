Trentotoday.it - In Trentino si è acceso il primo albero di Natale

Leggi l'articolo completo su Trentotoday.it

Come ogni anno, è di Pergine ildiche hale luci la sera del 9 novembre, dando ufficialmente il via alla nuova edizione dei mercatini di. Questa atmosfera natalizia, tutta da vivere, resterà in paese fino all’Epifania.Quest’anno, oltre alle luci, al buon.