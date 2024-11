Latinatoday.it - IL VIDEO | Incendio in Q4: camper distrutto dalle fiamme. Danneggiate anche due auto

Sono intervenuti i vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi nel quartiere Q4 a Latina per unche ha completamenteun. L’allarme intorno alle 14.20 è scattato in via Clementi, una traversa di via Paisiello.Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento.