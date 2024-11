Inter-news.it - Il Verona cade sotto i colpi di Kean: successo Fiorentina. Inter -13

Lavince contro ilper 3-1, grazie alla tripletta di. Gli scaligeri nel prossimo turno giocheranno contro l’.TRIPLO– Al Franchi, lapunta la vetta della classifica perché con una vittoria non solo raggiungerebbe l’, ma si porterebbe anche a meno uno dal Napoli capolista. Ovviamente stasera-Napoli. I viola in settimana hanno perso in Conference League contro l’APOEL per 2-1. Quindi Raffaele Palladino vuole immediatamente una vittoria. Ospite ildi Paolo Zanetti, che nell’ultimo turno ha vinto per 3-2 contro la Roma al Bentegodi. La partita parte col botto, tant’è che dopo quattro minuti il solitotrova il gol del vantaggio. Ilperò è messa bene in campo e al 18? trova con Serdar il gran gol del pareggio. Il primo tempo è equilibrato e finisce praticamente sul pareggio.