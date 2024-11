Lanazione.it - Il sostegno di Caripit per “Piccole Bellezze“

Con l’edizione 2024 del bando, Fondazione Caript sostiene sei progetti per riqualificare spazi che si trovano in stato di degrado da restituire alle comunità, investendovi circa 200mila euro. Tra i progetti ci sono il recupero dell’area sportiva nel parco di Monteoliveto a Pistoia, la sistemazione di un’area verde per realizzarvi un centro per attività sociali nel paese di Casamarconi, la riqualificazione dell’area giochi nel paese di Momigno e la realizzazione di un campetto di calcio a Pescia. "Anche con questo bando - sottolinea il presidente di Fondazione Caript Luca Gori (nella foto) - il nostro obiettivo centrale è promuovere la coesione sociale. Per chi vive in un paese in particolare ma per ogni comunità in generale, avere a disposizione uno spazio dove incontrarsi e costruire assieme iniziative rappresenta una risorsa che incide direttamente sulla qualità della vita".