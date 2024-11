Ilpiacenza.it - Il Jazz del Conservatorio all'Irish Pub, in programma sette Jam Sessions

Leggi l'articolo completo su Ilpiacenza.it

IlNicolini esce dalle proprie mura per approdare al DublinersPub, a pochi passi dalla sede di via Santa Franca. Lunedì 11 novembre alle ore 21, verrà inaugurata, nel locale di via San Siro, 24, la rassegna musicale "Jamal DublinersPub". Perlunedì (uno.