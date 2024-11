Repubblica.it - Il governo svuota il decreto Caivano, tagliati 30 milioni per i ragazzi difficili

Leggi l'articolo completo su Repubblica.it

In bilancio ridotto il fondo per la lotta alla dispersione scolastica. Il Pd: “Una scelta che dimostra la volontà dell’esecutivo di azzerare l’istruzione e non aiutare il Sud”