Sport.quotidiano.net - Il Gambassi affronta lo Sporting Arno. L’Avane cerca la vittoria col Rinascita Doccia

Sfida insidiosa oggi per il, che nella nona giornata del girone E di Prima Categoria ospita alle 14.30 lo. I rosanero ospiti sono imbattuti in trasferta dove oltre ad avere ancora la porta inviolata hanno conquistato ben 10 dei loro attuali 12 punti in classifica. Dal canto suo, però, sul terreno amico la squadra di Falco ha vinto 3 delle 4 partite disputate. Scendendo in Seconda Categoria uno degli incontri clou dell’odierna nona giornata (fischio d’inizio alle 14.30) è quello che nel girone F vedrà il Monterappoli ospitare a Cambiano la Virtus Comeana. I pratesi sono infatti secondi con 16 punti, 10 dei quali ottenuti in trasferta dove sono imbattuti, mentre i neroverdi empolesi inseguono a 3 lunghezze di distanza e in casa vantano il miglior attacco del torneo. Nello stesso raggruppamento trasferta delicata per il Santa Maria col San Giusto, distante 3 punti.