Ilgiorno.it - I disturbi dei bambini tre serate con gli esperti

Treinformative per genitori e insegnanti a Novate, organizzate dal Centro polispecialistico per il benessere della persona Astrolabio di Koinè coop sociale, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’associazione GenitorieScuola della scuola elementare Don Milani. Giovedì 14 novembre: Dsa aspetti cognitivi e certificazione con Beatrice Gazzotti (nella foto), psicologa e psicodiagnosta in Dsa, alla scuola Don Milani di Novate in via Baranzate 8. Giovedì 21 novembre: Dsa aspetti emotivi nello studio, stili di apprendimento sempre con Beatrice Gazzotti, alla Don Milani. Giovedì 28 novembre:dell’alimentazione con Ilaria Lualdi, psicoterapeuta, in sala consiliare. Modera Simona Chiesa.