Lanazione.it - Hoist Finance, accordo con System House

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

annuncia di avere raggiunto uncon laper la cessione delle proprie attività di servicing per conto terzi, realizzate dal ramo di azienda ex Maran.è un’azienda fondata nel 1981 e attiva nei settori Ict, contact center e credit management. L’operazione coinvolge tutti i 140 dipendenti della sede di Spoleto, che entreranno nell’organico della. L’operazione consente a(nella foto Andrea Giovanelli, country manager per l’Italia) di focalizzare il proprio business sulle attività di investimento e di asset management. Sin dall’inizio delle trattative,ha cercato di salvaguardare il posto di lavoro dei suoi addetti. L’azienda "desidera ringraziare il personale di Spoleto, per le capacità, la professionalità e la disponibilità da sempre dimostrate, e le organizzazioni sindacali, per il clima costruttivo e collaborativo, avuto durante le trattative".