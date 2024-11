Inter-news.it - Highlights Serie A | Juventus-Torino 2-0: primo derby per Thiago Motta

, anticipo della dodicesima giornata diA, è finita sul risultato di 2-0. Decisivi i gol di Weah e Yildiz, uno per tempo. Di seguito il video con gol edella partita che si è giocata all’Allianz Stadium.DUE GOL – Nella 12a giornata diA, labatte il2-0 e si aggiudica ildella Mole numero 159 in campionato. Per il Toro, sempre più in crisi, sesta sconfitta nelle ultime 7 gare e tabùche prosegue: i granata ne hanno vinto solo uno degli ultimi 37, il 26 aprile 2015. Iltempo dell’Allianz Stadium è un monologo bianconero, che sbloccano il match al 18?: Milinkovic-Savic si salva con il piede sulla percussione di Cambiaso, ma non può nulla sul tap-in a porta vuota di Weah. I granata, che perdono anche Ilic e Ricci per infortunio, giocano con più coraggio nella ripresa, ma Perin non corre pericoli.