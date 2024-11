Ildifforme.it - Guerra in Ucraina, Peskov: “Segnali positivi da Trump”

Per il portavoce del Cremlino il presidente eletto degli Usa si differenzia positivamente dall'amministrazione Biden perché "almeno parla di pace, non parla di scontro, non dice di voler infliggere una sconfitta strategica alla Russia". Comunque afferma cheè imprevedibile quindi è difficile sapere se si atterrà alle promesse elettoraliL'articoloin: “da” proviene da Il Difforme.