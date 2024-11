Lanazione.it - Grilli da playmaker. Difesa ’obbligata’

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Una prima indicazione sulla formazione Villa l’ha data in conferenza stampa: Maldonado non sarà titolare. In cabina di regia salgono dunque le quotazioni di, al suo fianco Basanisi e Greselin. Per il resto non sono previsti stravolgimenti. Spazio ancora al 3-5-2 con Cecchini tra i pali e la retroguardia pressoché obbligata composta da Mazzei, Polvani e Donida. In mezzo al campo a presidiare le fasce saranno Diodato a destra e uno tra Maloku e Dibenedetto a sinistra, con l’ex Aglianese leggermente favorito. L’altro dubbio riguarda il reparto d’attacco, dove solo Sparacello (nella foto) è sicuro di una maglia da titolare. A fargli compagnia ci sarà uno tra Pinzauti e Tascini. MF