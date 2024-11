Napolitoday.it - Grave incidente nella notte, coinvolta un'auto e due scooter: tre feriti, 18enne in gravi condizioni

Leggi l'articolo completo su Napolitoday.it

Questai carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Purgatorio 99 per unstradale. Un’utilitaria guidata da un 21enne del posto ha colpito frontalmente uno(guidato da un 20enne, con passeggero di 18 anni) che poco prima - descrivono.