Gli scontri di Bologna diventano un caso politico Il sindaco Lepore | Ieri il governo ci ha spedito le camicie nere

«Io mi chiedo come sia possibile ancora una volta chenon venga rispettata: domani ci sarà la presidente Meloni in città, ci hanno mandato 300, noi invece vorremmo ancora a chiedere i fondi per l’alluvione. I principali ministri dele la presidente del consiglio sono venuti in tre giorni, e esattamente in mezzo arrivano i Patrioti CasaPound. Non andava gestito così l’ordine pubblico, credo che il Ministero degli Interni su questo debba dare spiegazioni alla città di». Queste le parole deldiMatteo, dopo i cortei, con gli, avvenuti. Meloni: «La sinistra foraggia i facinorosi»Unche è già, con la premier Giorgia Meloni cheha puntato il dito contro i manifestanti. «Ancora violenze egenerati dai collettivi, a, rivolti contro la Polizia di Stato.