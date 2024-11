Lapresse.it - Giustizia: Schlein, a governo contestiamo scontro con toghe che danneggia Paese

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Roma, 10 nov. (LaPresse) – “Senza diritti non c’è eguaglianza e non c’è democrazia”. Così la segretaria del Pd Ellyintervenuta in videocollegamento all’evento in Campidoglio per i 60 anni di Magistratura Democratica.