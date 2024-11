Sbircialanotizia.it - Giustizia, Nordio: “Politica abbassi toni nel criticare sentenze”

Il ministro: "Vogliamo un dialogo con la magistratura, ok a critiche tecniche ma meno critiche politiche" "Noi vogliamo il dialogo con la magistratura proprio perché sappiamo che è chiamata ad applicare le leggi". Così il ministro dellaCarlointervenendo in video-collegamento al convegno per i 60 anni di Magistratura democratica, accogliendo le "critiche .