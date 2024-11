Ilrestodelcarlino.it - Giovanni Rossi diventa diacono

La diocesi di Ascoli si arricchisce di un nuovo. Si tratta di, giovane seminarista che riceverà l’ordinazion da parte del vescovo Gianpiero Palmieri stasera, alle 18, alla chiesa di San Pietro Martire., ascolano di 28 anni, è quinto di otto figli. Ha frequentato l’istituto alberghiero e proprio negli anni di studio superiore, ha sentito un forte desiderio di donare la sua vita al Signore. Nel 2016 è entrato come seminarista al Seminario Redemptoris Mater. Terminati gli studi teologici nel 2021, è stato in missione in diverse zone del mondo. Quasi tre anni tra Israele, Papua Nuova Guinea e successivamente, per due mesi, è stato in Australia per poi far tappa a Malta. m.p.