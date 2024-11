Veronasera.it - Giornata di formazione di Fism Verona sulla funzione pedagogica di spazi e materiali

Leggi l'articolo completo su Veronasera.it

Giocare con niente, in giardino e in tutti glidella scuola, sotto lo sguardo adulto dell'educatore, ma in un percorso in itinere che consente al bambino di fare esperienza secondo le sue curiosità. «» è stato il tema dellaannuale didiche.