Ilgazzettino.it - Galan a Report: «Costretto a patteggiare sul Mose e a mentire sul caso Ruby, sono stato ad un pelo dal farla finita»

Leggi l'articolo completo su Ilgazzettino.it

Giancarlo, ex presidente della Regione Veneto, torna a parlare dele dele lo in una intervista ache andrà in onda stasera, domenica 10 novembre:a.