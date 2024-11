Liberoquotidiano.it - Francesco Storace: per paura di perdere mollano il caviale e si mettono a sprangare

Era Bologna la Dotta. L'hanno trasformata in Bologna la Rotta, devastata, choccata. Ci hanno pensato qualche centinaio di antagonisti. Eccitati dalle parole sconsiderate di qualche leader della sinistra che farebbe bene a misurare le espressioni che adopera. Quello che è accaduto ieri nel capoluogo emiliano-romagnolo andrebbe raccontato come un film di una giornata triste. Protagonisti chi pretendeva di non far manifestare, come CasaPound, contro il degrado cittadino; chi lanciava anatemi irresponsabili come l'Anpi, il Pd e Avs, con in testa la Schlein e Fratoianni; chi ne approfittava, spaccando teste persino ai poliziotti, come anarchici e centri sociali. La città è migliore e per questo non è finito tutto in tragedia, ma qualche domanda la vogliamo rivolgere proprio alla leader del Pd, che ci auguriamo sinceramente voglia prendere le distanze dai picchiatori rossi.