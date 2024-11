Ilrestodelcarlino.it - Fosso, arrivano i canarini: "Occhio alla loro velocità"

"Affrontiamo una squadra organizzata, veloce e che fa dell’aggressività una delle sua armi migliori - commentavigilia della partita con la Fermana l’allenatore delmbrone Michele Fucili - ci aspetta una partita tosta, completamente diversa da quella dell’Aquila e quindi dovremo essere bravi ad adattarci, cercare di avere pazienza e di essere incisivi nelle occasioni che ci potranno capitare però con grande organizzazione e attenzione alleripartenze; sarà un banco di prova importante e che potrà dirci ancora di più il ruolo che dovremo recitare in questo campionato. Chiaramente c’è entusiasmo ma c’è anche la consapevolezza che ogni partita fa storia a se e sono tutte difficili. Infortunati Pagliari e Giunchetti, acciaccati Tamburini e Camilloni i tifosi che non mancheranno ad assistere al match che si gioca al Comunale ‘Bonci’ dimbrone alle ore 14,30 potranno grosso modo vedere in campo gli stessi uomini che sette giorni fa è ritornata a casa dtrasferta de L’Aquila con i 3 punti.