Formazioni ufficiali Maiorca-Atletico Madrid LaLiga 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ledella sfida tra, valida per la tredicesima giornata della. La squadra di Simeone cerca il sorpasso, virtuale, sul Villarreal e l’allungo sul quinto posto occupato dall’Osasuna.che naviga in zone tranquille di classifica (8° posto con 18 punti) e dopo aver fermato il Real vuole stoppare anche i Colchoneros. Calcio d’inizio in programma alle 16.15. Ecco le sceltedei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.