Formazioni ufficiali Juve Stabia-Spezia Serie B 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ledella sfida tra, valida per la tredicesima giornata diche da neopromosso sta disputando un campionato di tutto rispetto e occupa il settimo posto con 17 punti.che è al terzo posto e si trova in un particolare limbo: sono 6 sia i punti di distacco dal Sassuolo secondo che quelli dal Cesena quarto. Calcio d’inizio in programma alle 15.00. Ecco le sceltedei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.