Formazioni ufficiali Atalanta-Udinese Serie A 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ledella sfida tra. I nerazzurri cercano la sesta vittoria consecutiva in campionato per agganciare, virtualmente, il Napoli e superare Inter e Juventus. La squadra di Runjaic galleggia a metà classifica ed è a caccia di punti pesanti per consolidare l’ottavo posto in classifica. Il calcio d’inizio è fissato alle 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo. Ecco le sceltedei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.