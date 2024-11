Foggiatoday.it - Foggia ricorda le vittime della strada: oltre 70 'angeli', sul Monumento i nomi dei tre tifosi rossoneri

Leggi l'articolo completo su Foggiatoday.it

Un momento di raccoglimento e commemorazione per le tante, troppe. E' quello organizzato per la prossima domenica, 17 novembre, alle 17, in piazza Giovanni XXIII, a, dinanzi al '' eretto al Quartiere Cep per ledel nostro territorio.