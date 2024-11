Ilrestodelcarlino.it - Firmato il patto con le farmacie

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Un ‘’ con le, a partire da quelle cosiddette rurali (che insistono nelle zone meno popolose del territorio), per la distribuzione dei farmaci ai malati cronici e per affiancare medici e personale sanitario nel presidio delle fragilità. Sono i candidati del Pd Andrea Costa, già componente uscente della Commissione Sanità di viale Aldo Moro, ed Elena Carletti a lanciare la proposta che candida il Reggiano a sede di una sperimentazione regionale. "Stiamo andando verso la ‘Farmacia dei Servizi’, restituendo un’immagine dellenon solo come supporto indispensabile del sistema sanitario nella dispensazione dei farmaci, ma anche come prezioso presidio sociale a disposizione delle comunità, soprattutto nei piccoli comuni in cui la rete dellequale presidio di prossimità gioca un ruolo determinante.