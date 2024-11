Quotidiano.net - Fiori e orsetti dove fu trovato il corpo di Giulia Cecchettin

Fogli con sopra scritta una frase, orsacchiotti, corone di rosario, fotografie. Sono gli oggetti che le persone hanno lasciato nella scarpata di Pian delle More, il punto impervio, sulle colline sopra il lago di Barcisfuildi. Piccoli gesti di solidarietà per ricordare la giovane uccisa dall'ex fidanzato, come ricorda oggi il Messaggero Veneto e i giornali del Gruppo Nem che alla vicenda dedicano due pagine. Il luogofuilsi trova alcuni metri sotto il livello di una strada non molto frequentata e di non facile transito, che di solito d'inverno viene chiusa al traffico. Non si tratta del solo gesto di affetto verso la giovane: in Friuli sono tante le iniziative in corso, C'è, ad esempio, a Barcis (Pordenone), un artigiano che ha scolpito un manufatto in legno per raffigurare alcuni animali, a testimoniare l'abbraccio del bosco a