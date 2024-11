Fiorentina Kean | Cercavo da tanto la tripletta vittoria dedicata a Ikoné

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Non abbiamo ancora iniziato, perché meritiamo molto di più. Stiamo lavorando ogni giorno e adesso i risultati si vedono. Siamo un grande gruppo e questanon può che farci bene. La mia? Queste sono le emozioni del calcio, lada. Stiamo dimostrando il nostro valore e dobbiamo continuare così”. Sono queste le parole di Moise, attaccante della, dopo lanella partita contro il Verona. “Questala dedichiamo ad, che ha perso il padre, gli siamo vicini, perché ci teniamo molto a lui”, sull’esistenza di una concorrenza con Retegui per la maglia azzurra: “La concorrenza fa sempre bene e a me piace. Questo fa capire che gli attaccanti italiani ci sono. Spero di far bene anche lì ma adesso mi voglio godere questa“.: “dala” SportFace.