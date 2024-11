Lanazione.it - Festa dell’olio nuovo. L’evento a Pergine

Un appuntamento consueto da ben 31 anni e che si rinnova con numero di presenze sempre in costante crescita. "" quest’oggi aValdarno, che celebra con grande soddisfazione il suo "oro verde" per eccellenza che nasce dalla volontà di valorizzare uno straordinario prodotto oltre che amico della salute per le sue innumerevoli qualità. I vicoli del paese accoglieranno il mercatoaccompagnato da degustazioni guidate e buon cibo, per una giornata all’insegna del gusto. Grazie anche alla collaborazione della locale Proloco saranno anche proposti momenti di approfondimento nelle scuole, grazie all’offerta di colazioni a base di pane e olio allo scopo di promuovere, oltre che una corretta abitudine alimentare, anche la conoscenza di un prodotto basilare per la dieta mediterranea.