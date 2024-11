Strumentipolitici.it - Etiopia nei BRICS: riforestazione e ricerca di nuovi investimenti

Leggi l'articolo completo su Strumentipolitici.it

L’ha partecipato per la prima volta in qualità di membro al summit deitenutosi in Russia dal 22 al 24 ottobre. A guidare la delegazione di rappresentanza a Kazan c’era il premier Abiy Ahmed. La sua presenza non è stata marginale e se ne è accorto anche il giornale finanziario americano Bloomberg, che ha parlato del “nuovo ruolo” dell’nell’allargamento dei.Una nuova fasePer la seconda nazione più popolosa del continente africano si tratta di un nuovo inizio o comunque dell’apertura di una nuova fase nelle relazioni internazionali. Come affermato dal governatore della Banca nazionale dell’Mamo Mihiretu, lo status di membrorappresenta per il Paese una nuova era sul palcoscenico globale. Soprattutto in prospettiva futura, secondo lui, Addis Abeba è destinata ad avere un ruolo strategico sia in Africa che nel mondo, grazie alle sue ricche relazioni diplomatiche, alle dimensioni demografiche e all’economia in crescita.