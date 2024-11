Padovaoggi.it - Esordio in Serie A per l’ex biancoscudato Giovanni Leoni

Leggi l'articolo completo su Padovaoggi.it

Venezia. Per tanti la città dell'amore insieme a Parigi, di certo unica per i suoi canali e dal 9 novembre 2024 anche una tappa indimenticabile nella carriera di, difensore nato e cresciuto nel settore giovanile del Padova. Con la maglia del Parma,ha fatto il suo debutto in.