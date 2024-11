Quotidiano.net - Elisabetta II alle dimissioni di Boris Johnson si lasciò andare: “Almeno quell’idiota non organizzerà il mio funerale”

Roma, 10 novembre 2024 - Che la reginaII non avesse una grande considerazione disi era intuito per la freddezza reale davanti all'ostinazione del premier alla Brexit. Ma la sovrana era troppo attenta all’etichetta per commentare pubblicamente, riservandosi di bacchettare privatamente, anche perché ufficialmente non può nulla, se non firmare le leggi che il governo le sottopone. “nonil mio” E proprio in privato si sarebbe lasciataa un commento poco nobilea notizia delledidalla guida del governo, una battuta dal classico e irresistibile humor britannico: "quell'idiota nonil mio". La regina lo disse due giorni prima di morire L’uscita vetriolo la sovrana la fece due giorni prima della sua morte, dopo l'addio del primo ministro conservatore, parlando a un alto funzionario della corte, ha rivelato il giornalista politico britannico del Sunday Times, Tim Shipman, nel suo libro "Out", che uscirà nel Regno Unito nei prossimi giorni ed è stato anticipato dal suo giornale.