Oasport.it - Dove vedere Sinner in chiaro stasera in tv: orario e canale esatto sulla RAI

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Torna in campo Jannik, tornano le ATP Finals e torna anche la Rai, che detiene i diritti casalinghi del torneo dei migliori otto per quanto riguarda il. Un accordo che dura ormai dal 2021, quello della tv di Stato con l’ATP, che prevede la trasmissione di un match al giorno, come già faceva la BBC quando le Finals erano a Londra (2009-2020).Con la presenza di, è ovviamente lui il faro della situazione, ed è con il suo debutto con l’australiano Alex de Minaur che inizia la copertura. Come ormai (quasi) usualmente, ildi riferimento è Rai2, che l’anno scorso ha di fatto lanciato laMania con risultati che, combinati a quelli di Sky Sport, hanno dato la nuova dimensione del tennis in Italia e della popolarità di Jannik. Che, da allora, è soltanto aumentata.Il match tra Jannike Alex de Minaur si giocherà oggi alle ore 20:30.