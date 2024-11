Genovatoday.it - Dove vedere Entella-Gubbio in diretta tv e le probabili formazioni

Leggi l'articolo completo su Genovatoday.it

Dopo quattro pareggi di fila l'torna in campo al Comunale per sfidare iloggi alle 15. I chiavaresi con 24 punti sono quarti in classifica in piena zona playoff ma devono ritrovare il successo se vogliono continuare a viaggiare insieme a Ternana e Torres. L'avversario di oggi sarà.