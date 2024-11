Anteprima24.it - Donna investita a Napoli, tassista si allontana senza soccorrerla

Tempo di lettura: < 1 minutoControlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia diCentro nei Quartieri Spagnoli e nel centro storico di: nel corso delle attività, un44enne è stato denunciato perché ha investito unain piazza Trieste e Trentondosiprestare soccorso. La vittima, cosciente, è stata portata in ospedale per accertamenti. Nel corso dei controlli un 42enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico nei pressi della stazione ferroviaria di Montesanto. Altre due persone, già sanzionate e soggette a provvedimenti restrittivi, sono state sorprese a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore in via Cesare Battisti.Durante i controlli state elevate diciotto contravvenzioni al codice della strada, con il sequestro di sei veicoli.