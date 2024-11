Anteprima24.it - Donna cade da balcone e muore, indagano i Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoIndagini deiin corso a Pratola Serra, in provincia di Avellino, per la morte di unatrovata senza vita a pochi metri dalla sua abitazione. La vittima, 62 anni, sarebbe caduta dal secondo piano della sua abitazione da un'altezza di sei metri. Non si esclude l'ipotesi di un suicidio.