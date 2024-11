Anteprima24.it - Don Patriciello a Roberto Saviano: “Falso che il modello Caivano ha fallito”

Tempo di lettura: 3 minuti“scrive che ‘gli omicidi dimostrano il fallimento completo del’.. Caro, sono passati quasi 20 anni da quando – sconosciuto giornalista – venisti al ‘Parco Verde’ per scrivere dell’omicidio di un nostro ragazzo di 15 anni. Quel racconto finì nel tuo libro Gomorra. Da allora – lo sai bene – ti ho invitato tante volte a ritornare. A dare voce alle nostre voci. Non lo hai mai fatto. Non sei mai venuto”. Invita ad “andare al di là degli slogan e degli stereotipi” don Maurizio, il parroco del Parco verde di, rivolgendosi allo scrittore dopo l’omicidio del giovane Arcangelo Correra. “In questi 20 anni – aggiunge– le cose sono andate di male in peggio. Non poteva che essere così. Lasciato a se stesso il degrado peggiora; l’ammalato si aggrava e muore.