Corrieretoscano.it - Don Ciotti in Hall of Fame ‘Educazione degli adulti’. Candidato da Unifi

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

FIRENZE – DoninofdaDoninofadulti e formazione continua’. Don Luigiha ricevuto, per iniziativa dell’Università di Firenze, un prestigioso riconoscimento internazionale “per la sua attività instancabile, a favore dell’inclusione sociale e dell’educazione alla legalità, attraverso associazioni e gruppi plurali”.A candidarlo al prestigioso riconoscimento è stato l’Università di Firenze nella persona di Paolo Federighi, professore onorario in Pedagogia generale e sociale.Donè stato presentato come nuovo membro dellaofall’interno del convegno ‘International Adult and Continuing Education HOF’ a Firenze, all’IstitutoInnocenti con l’organizzazione del Dipartimento di Formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia dell’Ateneo.