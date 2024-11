Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Roma-Bologna e Fiorentina-Verona | Formazioni UFFICIALI LIVE

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Dopo il lunch match tra Atalanta e Udinese,solo le due partite delle 15 valide per la dodicesima giornata diAContinua la lunghissima dodicesima giornata del campionato diA, iniziata giovedì scorso con l’anticipo tra il Genoa e il Como e proseguita con le gare di venerdì e sabato. Dopo il lunch match di quest’oggi, la domenica prosegue con le gare delle 15:.Ivan Juric (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Ivan Juric, che potrebbe essere all’ultima curva con i giallorossi e già si fanno i nomi di diversi allenatori che potrebbero sostituirlo, Roberto Mancini in primis, si presentano a questo appuntamento dopo la pesante sconfitta patita sul campo deldi Paolo Zanetti nel turno precedente.