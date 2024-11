Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Hellas Verona 3-1, triplice fischio al Franchi

Leggi l'articolo completo su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:56 Con la tripletta di Moise Kean lainfila la sesta vittoria consecutiva in campionato e vola momentaneamente al primo posto della classifica insieme a Napoli e Atalanta.che rimane a quota 12. Grazie per aver segutio la