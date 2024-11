Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Hellas Verona 1-1, via alla ripresa

Leggi l'articolo completo su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47' Nessun cambio per ora nelle due formazioni, in campo gli stessi 22 del primo tempo. 46' Subitopericoloso! Verticalizzazione per Tengstedt che arriva 1 contro 1 con Comuzzo, l'attaccante scaligero cerca il palo lontano col piattone, palal che.